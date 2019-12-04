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«Диснейленд» в Китае начал использовать рентген для проверки безопасности

Главная Китай
Новосибирск
13:48 4 Декабря 2019
китай, парк, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
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Шанхайский парк «Диснейленд» начал в пробном порядке использовать рентгеновские аппараты для проверки безопасности при входе в парк, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Теперь посетители должны по требованию охранников открывать сумки для проверки и отдавать требующие того предметы в ней на дополнительный скрининг.

Охранный персонал парка сообщил, что сначала будет вестись тестирование на стабильность и эффективность функций рентгеновских аппаратов, поэтому любые отзывы посетителей будут высоко оценены. После пробного этапа еще большее количество рентгеновских аппаратов будет установлено для усиления проверки безопасности.

В марте этого года студент юридического факультета подал в суд на «Диснейленд» Шанхая после того, как ему отказали во входе в парк с закусками. В сентябре «Диснейленд» Шанхая ввел новое правило, позволяющее посетителям проносить в парк продукты питания и напитки для собственного употребления, если они не требуют разогрева, обработки, охлаждения или температурного контроля, а также не источают резкий запах.

Вместе с этим администрация парка также пообещала ввести больше мер по проверки безопасности, не вызывающих дискомфорта у посетителей.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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