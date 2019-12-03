Китай построит космическую солнечную электростанцию

Китай планирует построить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 т МВт к 2035 году. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Космическая солнечная электростанция будет улавливать солнечную энергию, которая никогда не попадает на планету, сказал научный сотрудник Китайской академии космических технологий Ван Ли на шестом Китайско-российском инженерно-техническом форуме, прошедшем на прошлой неделе в городе Сямэнь. Эта энергия преобразуется в микроволны или лазерное излучение, а затем передается обратно по беспроводной сети на поверхность Земли для потребления человеком, продолжил он.

«Мы надеемся на укрепление международного сотрудничества и совершение научно-технологических прорывов, чтобы человечество могло скорейшим образом осуществить мечту о неограниченной чистой энергии», - заявил Ван Ли.

По сравнению с традиционными ископаемыми источниками энергии, которые в большей мере истощаются и несут ответственность за серьезные экологические проблемы, космическая солнечная энергия является более эффективной и устойчивой, предлагая надежное решение для энергоснабжения спутников, пострадавших от стихийных бедствий районов или отдаленных районов на Земле, сказал Ван Ли.

Концепция сбора солнечной энергии в космосе была популяризирована писателем-фантастом Айзеком Азимовым в 1941 году. Американский аэрокосмический инженер Питер Глейзер в 1968 году написал официальное предложение о создании гелиостанции в космосе.

Китай предложил различные решения для сбора солнечного света и совершил ряд важных прорывов в области беспроводной передачи энергии после того, как в 2008 году в стране космическая солнечная электростанция была включена в качестве ключевой исследовательской программы.

Китай строит испытательную базу в районе Бишань города Чунцин для изучения мощной беспроводной передачи энергии и ее воздействия на окружающую среду. Объем запланированных капиталовложений в реализацию проекта составляет 200 млн юаней ($28,4 млн).

Исследователи в этой области будут стимулировать космическую науку и инновации страны в нарождающихся отраслях, таких как коммерческие космические перевозки, сообщил Ван Ли.

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