Открыто движение по самой северной автотрассе Китая

В Китае открыто движение по участку Валагань - Силиньцзи государственной автомагистрали Пекин - Мохэ (G111). Она соединяет напрямую китайскую столицу с самым северным городом страны на границе с Россией, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Автодорога Пекин - Мохэ была полностью введена в эксплуатацию после запуска движения автотранспорта по проходящему через сложную зону вечной мерзлоты участку, протяженность которого составляет 157 км. Температура воздуха в городе Мохэ в провинции Хэйлунцзян Северо-Восточного Китая часто снижается ниже минус 40 градусов Цельсия в зимний период. Однако красивые снежные пейзажи, чистое звездное небо и полярное сияние привлекательны для астрономов-любителей и туристов.

В ходе улучшения транспортной инфраструктуры в Мохэ построены одна скоростная автострада, четыре автодороги государственного и провинциального значения, а также три автодороги уездного значения, соединяющие все деревни на его территории.

По словам заместителя начальника управления транспорта города Мохэ Чжан Цунлуня, дорожная сеть значительно способствует развитию туризма, а также сельского и лесного хозяйства в пограничном районе.

Фото: сайт «Международного радио Китая»