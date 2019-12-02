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Открыто движение по самой северной автотрассе Китая

Главная Китай
Новосибирск
12:32 2 Декабря 2019
трасса, китай, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае открыто движение по участку Валагань - Силиньцзи государственной автомагистрали Пекин - Мохэ (G111). Она соединяет напрямую китайскую столицу с самым северным городом страны на границе с Россией, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Автодорога Пекин - Мохэ была полностью введена в эксплуатацию после запуска движения автотранспорта по проходящему через сложную зону вечной мерзлоты участку, протяженность которого составляет 157 км. Температура воздуха в городе Мохэ в провинции Хэйлунцзян Северо-Восточного Китая часто снижается ниже минус 40 градусов Цельсия в зимний период. Однако красивые снежные пейзажи, чистое звездное небо и полярное сияние привлекательны для астрономов-любителей и туристов.

В ходе улучшения транспортной инфраструктуры в Мохэ построены одна скоростная автострада, четыре автодороги государственного и провинциального значения, а также три автодороги уездного значения, соединяющие все деревни на его территории.

По словам заместителя начальника управления транспорта города Мохэ Чжан Цунлуня, дорожная сеть значительно способствует развитию туризма, а также сельского и лесного хозяйства в пограничном районе.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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