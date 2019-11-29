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В Китае заработал первый в мире беспилотный 5G-терминал

Главная Китай
Новосибирск
12:55 29 Ноября 2019
китай, беспилотник, выбросы
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый в мире терминал 5G с подвижной установкой на водороде введен в эксплуатацию в китайском порту Циндао, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». В отличие от традиционных искусственных терминалов, не только загрузка и разгрузка контейнеров выполняются интеллектуальными системами.

Основное подъемное оборудование также будет работать на водородном топливе. Цель инновации - достигнуть отметки нулевых выбросов загрязняющих веществ.

Автоматизированный терминал также изменил метод работы традиционного терминала. Теперь крановщики могут одновременно управлять шестью подъемными устройствами в центре управления на расстоянии 100 м, и один контейнер будет загружен и выгружен менее чем за 90 секунд. По сравнению с традиционным терминалом, операционная эффективность увеличилась на 30%, ручной труд сократился на 70%, степень автоматизации и эффективности намного превосходит другие порты мирового класса.

Новое введенное в эксплуатацию терминальное оборудование помогло полностью достичь нулевых выбросов. По оценкам, весь терминал, как ожидается, сократит выбросы диоксида углерода примерно на 28 тыс. т, а выбросы диоксида серы - примерно на 300 т в год.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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