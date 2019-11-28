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Китай достиг цели по сокращению выбросов двуокиси углерода

Главная Китай
Новосибирск
11:58 28 Ноября 2019
китай, выбросы, уровень
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2018 году объем выбросов двуокиси углерода в расчете на единицу ВВП в Китае сократился примерно на 4% в годовом выражении. Это на 0,1 процентного пункта выше, чем намеченный годовой показатель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Данные привел на пресс-конференции замглавы министерства экологии и окружающей среды КНР Чжао Инминь. В 2018 году Китай снизил интенсивность выбросов двуокиси углерода, или объем выбросов двуокиси углерода в расчете на единицу ВВП, на 45,8% по сравнению с уровнем в 2005 году, досрочно достигнув цели, назначенной на сокращение этого показателя на 40-45% к 2020 году, отметил Чжао Инминь. Иными словами, объем сокращения выбросов углекислого газа в стране составил 5,26 млрд т с 2005 года.

По словам замминистра, в конце прошлого года доля неископаемых источников энергии составляла 14,3% от всех использованных энергоресурсов. В 2018 году выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии составила 26,7% от общего объема выработки электроэнергии, уточнил Чжао Инминь.

«На нас возложены задачи по развитию экономики, улучшению благосостояния народа, искоренению нищеты и оздоровлению окружающей среды, а также другие сложные вопросы», - сказал он, подтвердив, что Китай будет по-прежнему твердо намерен решить проблемы изменения климата и готов в полной мере выполнять свои обещания.

Китай будет твердо поддерживать мультилатерализм при реализации Парижского соглашения по климату, заявил Чжао Инминь в своем выступлении перед открытием предстоящей 25-й конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Фото: pixabay.com

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