27 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Китае создали искусственную паутину

Главная Китай
Новосибирск
13:41 27 Ноября 2019
китай, ученые, университет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Китайские ученые разработали новую разновидность волокна. По своим свойствам она похожа на паутину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Ученые из Нанькайского университета разработали простой синтетический метод для создания искусственной паутины с использованием гидрогелевых волокон, изготовленных из полиакриловой кислоты. Новый материал достиг механических свойств, сопоставимых с теми, которыми обладает паутина, он также характеризуется высокой прочностью, малой податливостью и хорошей расширяемостью.

Паутина является одним из самых сильных и прочных натуральных волокон и обладает превосходными механическими свойствами. Ученые попытались сымитировать ее свойства в целом ряде применений. Усилия были приложены для разработки искусственной паутины с протеином шелка, но этот метод не подходит для массового производства. Данное исследование позволит использовать новое волокно для диссипации энергии и снижения вибрации.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Почти 1 млн человек сдавали экзамен на должность госслужащего в Китае

Почти 1 млн человек сдавали экзамен на должность госслужащего в Китае

26 Ноября 2019 г.
На одно место претендует около 40 человек
Новости Новосибирска: В Китае двухэтажное здание распечатали на 3D-принтере

В Китае двухэтажное здание распечатали на 3D-принтере

25 Ноября 2019 г.
На возведение здания площадью 230 кв. метров ушло три дня
Новости Новосибирска: Парк снежной скульптуры открылся на самом севере Китая

Парк снежной скульптуры открылся на самом севере Китая

22 Ноября 2019 г.
Центральная фигура парка – Санта-Клаус высотой 15 метров
Новости Новосибирска: Китайские суперкомпьютеры укрепили позиции в топ-500

Китайские суперкомпьютеры укрепили позиции в топ-500

21 Ноября 2019 г.
Их количество в новом рейтинге достигло 228
Новости Новосибирска: Китай посвятил монеты новому году

Китай посвятил монеты новому году

20 Ноября 2019 г.
Набор состоит из 17 экземпляров
Новости Новосибирска: В китайский Шэньчжэнь пойдут поезда со скоростью до 600 км/ч

В китайский Шэньчжэнь пойдут поезда со скоростью до 600 км/ч

19 Ноября 2019 г.
Запланирована высокоскоростная железная дорога Гуанчжоу – Шэньчжэнь
Новости компаний
22/11
Как пользоваться кредиткой и не влезть в долги?
20/11
Автокредит - как сделать его более выгодным
20/11
Кредит в банке Тинькофф
19/11
Как можно быстро получить деньги, имея автомобиль?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Экспертиза укажет на причину аварии на теплосетях в Ленинском районе Новосибирска

Экспертиза укажет на причину аварии на теплосетях в Ленинском районе Новосибирска

26 Ноября 2019 г.
По данным СГК, дефект стал следствием внешней коррозии трубы
Новости Новосибирска: Новосибирская хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

Новосибирская хоккейная «Сибирь» продлила серию поражений

25 Ноября 2019 г.
Команда уступила дома «Адмиралу 1:2
Новости Новосибирска: В Новосибирске дорожает проезд на общественном транспорте

В Новосибирске дорожает проезд на общественном транспорте

26 Ноября 2019 г.
Власти объясняют повышение необходимостью ремонта и ценами на топливо
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19