В Китае создали искусственную паутину

Китайские ученые разработали новую разновидность волокна. По своим свойствам она похожа на паутину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Ученые из Нанькайского университета разработали простой синтетический метод для создания искусственной паутины с использованием гидрогелевых волокон, изготовленных из полиакриловой кислоты. Новый материал достиг механических свойств, сопоставимых с теми, которыми обладает паутина, он также характеризуется высокой прочностью, малой податливостью и хорошей расширяемостью.

Паутина является одним из самых сильных и прочных натуральных волокон и обладает превосходными механическими свойствами. Ученые попытались сымитировать ее свойства в целом ряде применений. Усилия были приложены для разработки искусственной паутины с протеином шелка, но этот метод не подходит для массового производства. Данное исследование позволит использовать новое волокно для диссипации энергии и снижения вибрации.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

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