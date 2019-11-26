Почти 1 млн человек сдавали экзамен на должность госслужащего в Китае

В Китае 25 ноября 965 тыс. человек сдавали единый письменный экзамен. Он позволяет им претендовать на 24 тыс. вакансий государственных служащих в центральных органах и их отделениях, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Данные привели в государственном управлении по делам государственных служащих Китая. По сведениям ведомства, 84,5% из 1,14 млн имеющих квалификацию кандидатов сдавали экзамен в рамках кампании по приему на государственную службу в 2020 году. Таким образом, у одного из 40 претендентов есть шанс стать госслужащим.

Экзамен проводился одновременно на 927 площадках в 57 городах по всему Китаю.

Фото: сайт «Международного радио Китая»