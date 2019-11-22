Парк снежной скульптуры открылся на самом севере Китая

Открылся самый северный в Китае парк снежной скульптуры. Он расположился в селе «Рождество на Северном полюсе» в городе Мохэ провинции Хэйлунцзян, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Город Мохэ расположен на самом севере Китая. Зимой температура воздуха здесь достигает минус 40 градусов, это самый холодный регион страны. Пригородный район «Рождество на Северном полюсе» - единственное место в Китае, где можно наблюдать северное сияние и долгий полярный день.

«Санта-Клаус» - центральная скульптура парка из снега, длина скульптурной композиции - 50 м, ее высота - 15 м. Санта Клаус изображен с мешком с подарками и колокольчиком в руках. Вместе с Белоснежкой, Дональдом Даком и Микки Маусом он встречает гостей со всего света. В парке детей ждет и популярный анимационный персонаж - свинка Пеппа, а также узнаваемые герои других мультфильмов: Нэчжа, принцессы и многие другие.

Кроме того, в парке организовано более 10 аттракционов и зимних забав, среди которых картинг, ледяной боулинг, футбол на снегу.

Фото: сайт «Международного радио Китая»