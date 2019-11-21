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Китайские суперкомпьютеры укрепили позиции в топ-500

Главная Китай
Новосибирск
14:40 21 Ноября 2019
китай, компьютер, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Обнародован новый топ-500 суперкомпьютеров мира, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Доля китайских мощных вычислительных систем продолжает расти.

Их количество уже достигло 228, что на девять суперкомпьютеров больше по сравнению с предыдущем списком, опубликованным шесть месяцев назад. Таким образом, Китай сохраняет лидерство в списке по числу вычислительных машин.

Новый список возглавил американский суперкомпьютер Summit Национальной лаборатории Ок-Ридж. На втором месте – суперкомпьютер Sierra Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (США). Китайские суперкомпьютеры Sunway TaihuLight и Tianhe-2 разместились на третьем и четвертом местах.

В новейшем списке США представлены 117 суперкомпьютерами. По общему количеству Соединенные Штаты уступили Китаю, однако американские вычислительные машины оказались на первой и второй строчках по скорости вычислений. По общей вычислительной мощности суперкомпьютеры США занимают долю в 37,1%, а китайские системы – 32,3%, разрыв между странами в этой сфере стал меньше по сравнению с шестью месяцами ранее. В топ-500 также попали суперкомпьютеры из Японии, Франции, Германии, Голландии, Ирландии, Великобритании и других стран. 

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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