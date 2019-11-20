Китай посвятил монеты новому году

Народный банк Китая выпустил набор золотых и серебряных памятных монет 2020 года. Он состоит из 17 экземпляров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

В числе этих 17 экземпляров 10 золотых памятных и семь серебряных юбилейных монет. Они являются официальной валютой КНР.

На лицевой и оборотной стороне монет изображен национальный герб, который оттеняет декоративный орнамент с надписью «пусть каждый год будет изобильным». Реверс украшает изображение символа года – крысы, выполненный в традиционном стиле.

Фото: сайт «Международного радио Китая»