В китайский Шэньчжэнь пойдут поезда со скоростью до 600 км/ч

На второй высокоскоростной железной дороге по маршруту Гуанчжоу – Шэньчжэнь в Китае планируется запустить поезда со скоростью до 600 км/ч, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Об этом говорится в «Исследовании по планированию высокоскоростной междугородней железной дороги на магнитной левитации Гуанчжоу – Шэньчжэнь», которое опубликовал комитет развития и реформ города Шэньчжэнь.

В настоящее время железнодорожное сообщение между Гуанчжоу и Шэньчжэнь представлено маршрутами по скоростной железной дороге Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Сянган и железной дороге Гуанчжоу – Шэньчжэнь, скорость поездов по последней дороге относительно низкая. Поезда по высокоскоростной железной дороге Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Сянган прибывают на южную станцию Гуанчжоу, которая расположена довольно далеко от центра города, что не удовлетворяет потребности жителей в быстрой связи между двумя городами.

В документе также отмечается необходимость углубленного изучения текущей ситуации с развитием технологии высокоскоростного транспорта на магнитной подвеске, строительства и эксплуатации железных дорог внутри страны и за рубежом.

Стало также известно, что при строительстве высокоскоростной междугородней железной дороги на магнитной левитации Гуанчжоу –Шэньчжэнь будут учитываться технологические стандарты сверхпроводящей магнитной левитации в Японии, магнитной левитации в Германии и высокоскоростных маглев-трасс в Китае.

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