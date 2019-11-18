В Китае работает первая всемирная выставка рисовой лапши

Первая всемирная выставка рисовой лапши открылась в Гуанси-Чжуанском автономном районе в Южном Китае. В выставке принимает участие более 300 китайских и зарубежных организаций и компаний, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Мероприятие организовано секретариатом ЭКСПО Китай-АСЕАН, Всемирной федерацией китайской индустрии общественного питания и еще тремя организациями из Китая. Оно призвано создать площадку для международных обменов в индустрии рисовой лапши.

Ожидается, что выставка будет способствовать развитию сотрудничества между Китаем и соседними с ним странами в индустрии рисовой лапши и привлечет внимание к рисовой лапше как к новому культурному мосту, соединяющему страны и регионы вдоль «Пояса и пути».

На выставке представлена вся цепочка изготовления рисовой лапши, включая ее исходные компоненты, продукты из рисовой лапши, а также оборудование для ее обработки.

Генеральный секретарь секретариата ЭКСПО Китай-АСЕАН Ван Лэй отметил, что данное мероприятие, которое носит инновационный характер, призвано придать новый стимул развитию ЭКСПО Китай-АСЕАН, и что в дальнейшем оно станет профессиональной площадкой для сотрудничества между Китаем и АСЕАН, а также между провинциями и городами самого Китая в индустрии рисовой лапши.

Фото: сайт «Международного радио Китая»