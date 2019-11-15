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Оператор железной дороги Пекин – Шанхай проведет IPO

Главная Китай
Новосибирск
10:54 15 Ноября 2019
китай, железные дороги, биржа
Автор: Sibnovosti.ru
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Высший орган КНР по надзору над фондовым рынком санкционировал первичное публичное размещение акций (IPO) компании-оператора высокоскоростной железной дороги (ВСЖД) Пекин – Шанхай. Она является одной из самых оживленных ВСЖД в Китае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Компания Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. (BSHSR) разместит на Шанхайской фондовой бирже акции класса А. BSHSR предложит не более 7,557 млрд акций и тем самым привлечет 50 млрд юаней (около $7,13 млрд).

Основанная в 2007 году компания BSHSR получает прибыль пять лет подряд с 2014 года. Согласно данным, указанным в проспекте компании, в 2018 году ее чистая прибыль составила около 10,25 млрд юаней. Как сообщил представитель корпорации «Китайские железные дороги», IPO окажет содействие диверсификации форм собственности, оптимизации структуры капитала и высококачественному развитию железнодорожного сектора.

С момента ввода в эксплуатацию в июне 2011 года ВСЖД Пекин – Шанхай, имеющая общую протяженность 1 318 км и связывающая китайскую столицу с Шанхаем на восточном побережье страны, обслужила 1,1 млрд пассажиров.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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