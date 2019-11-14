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На льду Амура пройдут российско-китайские автогонки

Главная Китай
Новосибирск
15:35 14 Ноября 2019
авто, китай, река
Автор: Sibnovosti.ru
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В китайском городе Хэйхэ прошло рабочее совещание. Оно было посвящено спортивным обменам между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По данным управления по делам физкультуры и спорта провинции Хэйлунцзян, по результатам совещания было принято решение о том, что в 2020 году китайская и российская стороны проведут первые автомобильные гонки на льду пограничной реки Амур (Хэйлунцзян), а также китайско-российский товарищеский хоккейный матч.

Согласно договоренностям сторон, с 15 по 17 января в Хэйхэ состоится первый этап соревнований по хоккею, а второй этап пройдет 18 января непосредственно на Амуре. Первые китайско-российские автомобильные гонки на льду пройдут с 22 по 23 февраля на китайской стороне главного фарватера реки.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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