На льду Амура пройдут российско-китайские автогонки

В китайском городе Хэйхэ прошло рабочее совещание. Оно было посвящено спортивным обменам между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

По данным управления по делам физкультуры и спорта провинции Хэйлунцзян, по результатам совещания было принято решение о том, что в 2020 году китайская и российская стороны проведут первые автомобильные гонки на льду пограничной реки Амур (Хэйлунцзян), а также китайско-российский товарищеский хоккейный матч.

Согласно договоренностям сторон, с 15 по 17 января в Хэйхэ состоится первый этап соревнований по хоккею, а второй этап пройдет 18 января непосредственно на Амуре. Первые китайско-российские автомобильные гонки на льду пройдут с 22 по 23 февраля на китайской стороне главного фарватера реки.

Фото: сайт «Международного радио Китая»