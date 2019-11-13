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Трем детенышам панды в Китае дали имена

Главная Китай
Новосибирск
16:35 13 Ноября 2019
китай, панда, имя
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае три детеныша большой панды получили имена. Они родились в июле и августе этого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».   

Имена трех детенышей были объявлены на праздновании 100 дней их рождения: детеныша панды Лоушэн назвали Цинькуэр, а двоих детенышей, рожденных пандой Чжучжу, назвали Цзяцзя и Юаньюань. Об этом сообщил исследовательский центр по разведению бамбуковых медведей в провинции Шэньси в Северо-Западном Китае.

Слово «Цинькуэр» означает, что детеныш родился в горах Циньлин, а «Цзяцзя» и «Юаньюань» означают национальный парк или родной край, сказал замначальника провинциального управления лесного хозяйства Цзань Линьсэнь.

В Китае люди часто организуют празднования с членами семьи и друзьями, когда ребенку исполняется 100 дней, чтобы выразить ему свои наилучшие пожелания. В понедельник сотрудники центра выложили из яблок четыре иероглифа с пожеланиями трем малышам крепкого здоровья и счастья.

С появлением на свет этих трех пушистиков количество панд в данном центре увеличилось до 26. Число диких больших панд, обитающих в горах Циньлин, увеличилось с 109 в 1980-х годах до 345 особей.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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