Объем сделок в «День холостяков» на китайской онлайн-платформе Tmall превысил $38 млрд

В минувший понедельник объем сделок в рамках онлайн-распродажи по случаю «Дня холостяков» на китайской торговой платформе Tmall за сутки достиг 268,4 млрд юаней, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Это около $38,3 млрд.

По сообщению интернет-гиганта Alibaba, владельца Tmall, более 22 тыс. зарубежных брендов из 200 стран и регионов мира приняло участие в массовом шоппинге в этом году в Китае.

Напомним, что 11 ноября 2009 года китайский гигант электронной коммерции запустил ежегодную акцию онлайн-шоппинга 11 ноября, который среди молодежи Китая известен как «День холостяков». Дата была выбрана потому, что 11-11 напоминает четыре «голые палки» - китайский термин для обозначения холостяка.

Объем продаж первого торгового фестиваля Tmall в 2009 году составил около 52 млн юаней. В 2018 году в «День холостяков» объем онлайн-продаж компании Alibaba достиг 213,5 млрд юаней.

Фото: интернет-платформа Tmall