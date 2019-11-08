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Китай поможет Франции в реставрации Собора Парижской Богоматери

Главная Китай
Новосибирск
12:37 8 Ноября 2019
соглашение, китай, реставрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в ведении реставрационных работ в Соборе Парижской Богоматери в Париже, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Часть его конструкции рухнула при пожаре в апреле нынешнего года.

Для участия в работах по восстановлению облика собора Китай направит во Францию своих специалистов. Об этом сообщили в государственном комитете по охране культурного наследия.

Согласно документу, Китай и Франция должны в 2020 году наметить программу и механизм сотрудничества по ремонту Нотр-Дам-де-Пари, а также утвердить китайских экспертов и как можно скорее направить их во Францию для совместного участия в реставрационных работах.

В соглашении также отмечается, что стороны намерены вести технические и научные обмены в сфере охраны «Терракотовой армии» в Китае, известной в мире как «восьмое чудо света».

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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