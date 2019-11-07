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Для иностранцев стали доступными мобильные платежи в Китае

Главная Китай
Новосибирск
13:21 7 Ноября 2019
китай, иностранцы, мобильные
Автор: Sibnovosti.ru
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Иностранцы, прибывающие в Китай на непродолжительное время, отныне смогут пользоваться мобильными платежами на территории Китая. Об этом заявила ведущая китайская компания мобильных платежей Alipay корпорации Alibaba, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Как сообщили в Alipay, она запустила международную версию своего популярного приложения. Оно разработано специально для иностранных туристов, чтобы помочь им расплачиваться за покупки, еду и путешествия на территории Китая с помощью смартфонов.

В Китае пользователи имеют доступ к таким услугам, как оплата такси, бронирование отелей и билетов в кино, прямо в мобильном приложении. Однако если пользователь захочет открыть в приложении функцию оплаты, ему требуется иметь местный телефонный номер и карточку китайского банка, что создает неудобства для иностранных туристов, прибывших в страну на непродолжительный срок.

Теперь же, когда появилась международная версия Alipay, китайский банковский аккаунт иметь уже не нужно. Туристы могут воспользоваться услугой «Карта предоплаты», предоставляемой Банком Шанхая, с тем, чтобы пополнить счет в китайских юанях и воспользоваться услугами, такими, как сканирование QR кода для оплаты в ресторанах и магазинах и для совершения интернет-покупок.

Все большее число туристов выбирает Китай для своих поездок, так как страна упрощает визовый режим для стимулирования туризма. По данным министерства культуры и туризма КНР, в 2018 году Китай принял около 30,54 млн туристов из разных стран, что на 4,7% больше, чем в 2017-м.

Фото: alipay.com

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