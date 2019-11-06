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Китайский дворец-музей Гугун представит книги о кошках

Главная Китай
Новосибирск
13:38 6 Ноября 2019
китай, музей, кошка
Автор: Sibnovosti.ru
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Дворец-музей Гугун в Пекине, также известный как Запретный город, представит комиксы, а также культурную и креативную продукцию. Их объединяет тема кошек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Как сообщил глава издательства дворца-музея Ван Яминь, в готовящуюся к выпуску серию книг войдут две истории, связанные с «дворцовыми котами». В Запретном городе, бывшем императорском дворце, есть массивные и хорошо сохранившиеся деревянные постройки. Защита архитектурных и культурных реликвий от крыс уже долгое время остается важной темой, заявил Ван Яминь.

За истекшие 600 лет разведение кошек стало традицией в Гугуне. Вот уже на протяжении многих лет после того, как музей закрывает свои двери для посетителей, сторожевые кошки бродят по пустым переулкам бывшего императорского дворца каждую ночь в поисках своих заклятых врагов - мышей и крыс.

В настоящее время реализуется краудфандинговый онлайн-проект, связанный с комиксами и культурной продукцией на тему кошек. Как ожидается, публика увидит эти произведения в конце декабря текущего года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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