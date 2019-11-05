Научная фантастика пользуется всё большей популярностью в Китае

В первом полугодии этого года объем продукции научно-фантастической отрасли Китая превысил 30 млрд юаней ($4,3 млрд). Речь идет об играх, фильмах и книгах соответствующего содержания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Доклад с приведенными данными был опубликован совместно Южным научно-технологическим университетом и Китайским исследовательским институтом по популяризации науки. Согласно докладу, научно-фантастическая отрасль Китая продолжает быстро развиваться. В 2018 году объем производства здесь достиг 45,6 млрд юаней.

В 2018 году научно-фантастические игры составляли 43% от общего объема продукции научно-фантастической отрасли Китая, а фильмы и телесериалы – 52%. В будущем научно-фантастические фильмы и телесериалы продолжат стремительное развитие, кроме того, в данной индустрии, как ожидается, появятся такие новые формы, как тематические парки развлечений, выставки и представления, указано в докладе.

Фото: сайт «Международного радио Китая»