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В Китае ожидают рост числа выпускников вызов

Главная Китай
Новосибирск
13:50 1 Ноября 2019
китай, студенты, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Число выпускников китайских вузов, как ожидается, достигнет 8,74 млн человек в 2020 году. Это на 400 тыс. больше по сравнению с текущим годом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

С таким прогнозом выступило министерство образования КНР. В министерстве призвали оказать помощь выпускникам в трудоустройстве путем активизации консультационной поддержки студентов в поиске работы и предоставлении информации о вакансиях. Особенно это касается студентов из пригородных районов.

Власти также должны предоставлять студентам услуги в сфере предпринимательства, создавая для них сеть инкубационных баз, чтобы они могли начать собственный бизнес. Об этом сообщили на онлайн-конференции, организованной министерством образования и министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

Министерства также призвали к усилению защиты прав и интересов студентов для предотвращения случаев мошенничества при поиске работы.

Фото: pixabay.com

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