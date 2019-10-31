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В Китае строят поселок виртуальной реальности

Главная Китай
Новосибирск
11:39 31 Октября 2019
поселок, китай, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Наньчан, являющемся административным центром китайской провинции Цзянси, началось строительство «поселка виртуальной реальности (VR)». Проект призван найти новые двигатели роста и позволить Китаю быть лидером в области технологий VR с наступлением эры 5G, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В строительство VR-поселка, или поселка технологий и инноваций виртуальной технологии, общая площадь которого составит 9 кв. км, планируется вложить инвестиции на сумму 50 млрд юаней (около $7 млрд). Как предполагается, в поселке, где будут работать платформы услуг для предприятий и обучения талантов, будет сформирована интегрированная производственно-сбытовая цепочка для стимулирования дальнейшей разработки VR-приложений, изготовления оборудования, внедрения программного обеспечения и производства контента.

Китайская технологическая компания Huawei поможет в эксплуатации и управлении VR-поселком, а также в предоставлении технической поддержки с помощью сети связи, облачных вычислений и больших данных.

По данным властей Цзянси, на Всемирной конференции по индустрии виртуальной реальности – 2019, которая завершилась в Наньчане, было подписано 104 соглашения на общую сумму $9,2 млрд.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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