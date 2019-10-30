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Китайский четырехместный электросамолет впервые поднялся в воздух

Главная Китай
Новосибирск
12:23 30 Октября 2019
электричество, самолет, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Свой первый полет совершил китайский четырехместный электрический самолет RX4E. 28 октября борт совершил взлет и посадку на аэродроме Цайху в Шэньяне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Самолет длиной 8,4 м был разработан Ляонинской академией авиации общего назначения (ЛААОН). Дальность полета составляет 300 км, самолет способен пролететь без подзарядки около полутора часов. Эти характеристики будут улучшаться по мере совершенствования технологий по производству батарей.

«Самолет RX4E имеет огромные рыночные перспективы. Он может применяться в ряде областей, таких как транспортировка на короткие расстояния, подготовка пилотов, осмотр достопримечательностей, аэрофотосъемка и аэрокартография», - сообщил заместитель главы ЛААОН Чжао Тенань.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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