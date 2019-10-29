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Китайские автомобили Trumpchi GS8 отправлены поездом в Россию

Главная Китай
Новосибирск
18:26 29 Октября 2019
поезд, автомобиль, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Автомобили китайской автомобилестроительной компании впервые привезет в Россию поезд Китай – Европа. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В поезд Китай – Европа погрузили 60 автомобилей Trumpchi GS8 китайской автомобилестроительной компании GAC Group. 24 октября он отправился из волости Шилун города Дунгуань провинции Гуанчжоу. Через 15 дней после старта поезд въедет в Россию через контрольно-пропускной пункт Маньчжурия и таможенный пост Ворсино.

По словам заместителя директора GAC Motor Ван Шуньшэня, Россия в качестве одной из крупных стран вдоль «Одного пояса, одного пути» является важным зарубежным рынком для бренда Trumpchi GAC Group.

Согласно имеющимся данным, с января по сентябрь текущего года таможенный контроль в городе Дунгуань прошли 105 международных поездов, рост составил 19,32% в годовом выражении.

Фото: сайт компании GAC Group

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