Китайские автомобили Trumpchi GS8 отправлены поездом в Россию

Автомобили китайской автомобилестроительной компании впервые привезет в Россию поезд Китай – Европа. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В поезд Китай – Европа погрузили 60 автомобилей Trumpchi GS8 китайской автомобилестроительной компании GAC Group. 24 октября он отправился из волости Шилун города Дунгуань провинции Гуанчжоу. Через 15 дней после старта поезд въедет в Россию через контрольно-пропускной пункт Маньчжурия и таможенный пост Ворсино.

По словам заместителя директора GAC Motor Ван Шуньшэня, Россия в качестве одной из крупных стран вдоль «Одного пояса, одного пути» является важным зарубежным рынком для бренда Trumpchi GAC Group.

Согласно имеющимся данным, с января по сентябрь текущего года таможенный контроль в городе Дунгуань прошли 105 международных поездов, рост составил 19,32% в годовом выражении.

Фото: сайт компании GAC Group