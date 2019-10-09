Ученые КНР выявили роль грибов в жизни субтропических лесов

Китайские ученые открыли механизм, регулирующий сосуществование биологических видов в субтропических лесах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Открытие обеспечит основу для восстановления экосистем в таких районах.

Исследования проводились под руководством Института ботаники Академии наук Китая. Ученые потратили более 10 лет на мониторинг ста видов растений и 25 тыс. саженцев древесных растений в экспериментальной зоне площадью 24 га в провинции Чжэцзян на восточном побережье Китая. Они собрали почву вокруг корней 322 деревьев из 34 видов и секвенировали ДНК грибов из образцов.

Результаты показали роль почвенных грибов различного функционала в формировании биоразнообразия субтропических лесов. Впервые обнаружено, что внутривидовые взаимодействия деревьев определяются как вредными патогенными, так и полезными микоризными грибами, что позволяет предложить новую модель анализа разнообразия деревьев.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science.

Фото: сайт «Международного радио Китая»