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Молодые китайцы обеспокоены проблемой приватности на сайтах знакомств

Главная Китай
Новосибирск
13:14 8 Октября 2019
сайт, китай, данные
Автор: Sibnovosti.ru
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Около 73% одиноких молодых китайцев беспокоятся о приватности своей информации на сайтах знакомств. О проблеме пользователей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

В ходе опроса, проведенного недавно газетой «Китайская молодежь», были опрошены в общей сложности 1 972 одиноких молодых человека. Он также показал, что 66,7% респондентов с недоверием относятся к подлинности пользовательской информации на этих сайтах.

«Пользователи загружают на страницу сайта много личной информации, включая фотографии и дипломы, поэтому обеспечение безопасности конфиденциальной информации очень важно для этих платформ», - сказал 27-летний Тан Сюань.

Около 78,5% участников опроса предложили, чтобы платформы для знакомств создали специальный механизм защиты конфиденциальности, а 64,5% высказались за усиление надзора над такими платформами.

Профессор права из Народного университета Китая Лю Цзюньхай сказал, что сайты знакомств должны регулироваться как брачные агентства, и к ним нужно принимать аналогичные меры надзора.

Фото: pixabay.com

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