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В первом полугодии китайские туристы за рубежом потратили $127,5 млрд

Главная Китай
Новосибирск
12:45 7 Октября 2019
туристы, китай, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
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В первой половине 2019 года китайские туристы потратили за рубежом $127,5 млрд. О новых данных государственного управления валютного контроля КНР сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Больше всего денег китайские туристы потратили в Азии: на нее пришлось 54% всех расходов. Американский континент занял второе место (24%). В Европе же китайские туристы потратили 13% от общего объема израсходованных средств.

Также в докладе говорится о том, что в связи с укреплением торгово-экономических связей Китая со странами, участвующими в инициативе «Пояс и путь», граждане Китая стали тратить больше денег в странах с нарождающимися рынками. В первой половине 2019 года граждане Китая потратили там $14,9 млрд.

Что касается средств платежей, то в докладе указано, что количество мобильных платежей за первую половину этого года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом большая часть платежей по-прежнему осуществляется банковскими картами.

Главной статьей туристических расходов по-прежнему остается шопинг. В первой половине этого года объем трат китайских туристов на покупки за рубежом остался на том же уровне, что и в 2018 году. Как отмечается в докладе, это говорит о том, что позитивные изменения происходят на рынке товаров внутри самого Китая.

По данным Всемирной туристской организации при ООН, к 2030 году количество туристов в общемировом масштабе превысит 1,8 млрд человек. Китай считается страной, обладающей наиболее динамично развивающимся туристическим рынком, и поэтому КНР будет играть ключевую роль в развитии этой сферы.　

Фото: pixabay.com

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