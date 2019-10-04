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Покупатели в Китае переходят на отечественные бренды

Главная Китай
Новосибирск
15:41 4 Октября 2019
китай, торговля, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайские потребители все чаще предпочитают отечественные бренды. Устойчивый рост экономики Китая повышает привлекательность собственных продуктов и услуг, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Доля поисковых запросов по отечественным брендам среди общего числа поисковых запросов по брендам выросла с 38% в 2009 году до 70% в 2019-м. Об этом говорится в совместном докладе китайского поискового гиганта Baidu и одного из научно-исследовательских институтов.

В течение этого периода потребительский интерес больше всего проявился к брендам электронной продукции, и большое количество отечественных предприятий, таких как Huawei и Xiaomi, укрепили свои позиции как внутри страны, так и за рубежом.

Доля поисковых запросов по культурной и развлекательной продукции выросла на 36% за последнее десятилетие, отмеченное появлением таких популярных фильмов, как «Блуждающая Земля».

Местные бренды одежды, автомобилей, косметики и продуктов питания также встретили растущий интерес со стороны китайских потребителей, молодого поколения.

Фото: pixabay.com

 

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