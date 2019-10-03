На реке Аксу в Китае построят самую высокую плотину в мире

Китайская гидростроительная компания «Гэчжоуба» (China Gezhouba Group Co. Ltd., CGGC) подписала соглашение о строительстве самой высокой в мире речной плотины. Она появится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Речь идет о сооружении плотины высотой 247 м через реку Аксу. Компания подписала с местными властями соглашение по проекту государственно-частного партнерства, в рамках которого будут привлечены инвестиции размером 8,99 млрд юаней (около $1,26 млрд).

Замглавы администрации района Таримской долины Чэнь Дунмин сообщил, что для строительства плотины нужно возвести стену, высота которой равна 80-этажному зданию, что позволит создать водохранилище емкостью 1,17 млрд кубометров.

Согласно плану, на строительство плотины уйдет восемь с половиной лет. Она будет способствовать водоснабжению, орошению сельхозугодий и регулированию паводковых вод в бассейне реки Аксу. Плотина будет оснащена гидроэнергетическими установками мощностью 750 тыс. кВт, объем выработки электроэнергии которыми, как ожидается, достигнет 1,89 млрд кВт/ч ежегодно.

CGGC выиграла тендер на этот крупнейший гидростроительный проект в Таримской впадине в июне этого года. Благодаря заключенному с местными властями соглашению компания получила 40-летний период франчайзинга для эксплуатации проекта после завершения строительства. CGGC со штаб-квартирой в Ухани подчиняется китайской корпорации энергетической инженерии China Energy Engineering Group Co., Ltd. Она известна как главный подрядчик проекта крупнейшего в мире гидроузла «Санься».

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