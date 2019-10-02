Крупные запасы углеводородного сырья обнаружены в Китае

«Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) объявила о новых результатах в разведке нефтегазовых ресурсов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». В настоящее время CNPC является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа КНР.

Компания обнаружила нефтегазовое месторождение с запасами свыше 1 млрд т на северо-западе Китая. Новые разведанные запасы нефти оцениваются в 358 млн т, а предполагаемые запасы – в 693 млн т.

В этом году на месторождении будет добыто 640 тыс. т нефти, в будущем годовой объем добычи достигнет 3 млн т, сказал вице-президент PetroChina Company Limited (дочерняя компания CNPC) Ли Лугуан.

Тем временем, в Сычуаньской впадине на юго-западе Китая было разведано около 740,97 млрд кубометров новых запасов сланцевого газа, в результате чего его разведанные запасы в данном регионе достигли 1,061 трлн кубометров. PetroChina Company Limited планирует увеличить добычу сланцевого газа до 10 млрд кубометров к концу 2019 года.

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