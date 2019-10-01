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70-летие КНР: шествие и парад на площади Тяньаньмэнь

Главная Китай
Новосибирск
17:20 1 Октября 2019
китай, парад, юбилей
Автор: Sibnovosti.ru
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Торжества в честь 70-летия образования КНР прошли 1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Зрители увидели массовое шествие и военный парад. В ходе парада перед публикой дебютировали несколько образцов военной техники. В их числе, боевой вертолет Z-20, самолеты специального назначения, бомбардировщик новейшего типа H-6N. Были также продемонстрированы межконтинентальная баллистическая ракета стратегического назначения DF-41, модернизированная ракетная система Dongfeng-31A, сверхзвуковая крылатая ракета новейшего типа CJ-100 и др. Торжества закончились запуском десятков тысяч голубей и воздушных шаров в небо, а также хоровым пением песни «Ода Родине».

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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