70-летие КНР: шествие и парад на площади Тяньаньмэнь

Торжества в честь 70-летия образования КНР прошли 1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Зрители увидели массовое шествие и военный парад. В ходе парада перед публикой дебютировали несколько образцов военной техники. В их числе, боевой вертолет Z-20, самолеты специального назначения, бомбардировщик новейшего типа H-6N. Были также продемонстрированы межконтинентальная баллистическая ракета стратегического назначения DF-41, модернизированная ракетная система Dongfeng-31A, сверхзвуковая крылатая ракета новейшего типа CJ-100 и др. Торжества закончились запуском десятков тысяч голубей и воздушных шаров в небо, а также хоровым пением песни «Ода Родине».

Фото: сайт «Международного радио Китая»