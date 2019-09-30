В китайском метро заработала первая система оплаты при помощи распознания лиц

В метрополитене китайского города Чжэнчжоу, являющегося административным центром провинции Хэнань, официально запущена в эксплуатацию система оплаты за проезд при помощи распознания лиц. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Система была установлена и сдана в пробную эксплуатацию на всех станциях первой линии городского метрополитена в августе. Такая система официально заработала в Поднебесной впервые. Как ожидается, новинка предоставит пассажирам возможность быстрее проходить через турникеты.

Новая система доступна для пассажиров первой линии и первой секции 14-й линии городского метрополитена. Устройства сканирования лиц установлены на входах и выходах из станций.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»