30 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В китайском метро заработала первая система оплаты при помощи распознания лиц

Главная Китай
Новосибирск
13:38 30 Сентября 2019
метро, китай, распознаваниелиц
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В метрополитене китайского города Чжэнчжоу, являющегося административным центром провинции Хэнань, официально запущена в эксплуатацию система оплаты за проезд при помощи распознания лиц. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Система была установлена и сдана в пробную эксплуатацию на всех станциях первой линии городского метрополитена в августе. Такая система официально заработала в Поднебесной впервые. Как ожидается, новинка предоставит пассажирам возможность быстрее проходить через турникеты.

Новая система доступна для пассажиров первой линии и первой секции 14-й линии городского метрополитена. Устройства сканирования лиц установлены на входах и выходах из станций.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае достроили компрессорную станцию для «Силы Сибири»

В Китае достроили компрессорную станцию для «Силы Сибири»

27 Сентября 2019 г.
Поставки «голубого топлива» по газопроводу в КНР стартуют 1 декабря
Новости Новосибирска: В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

26 Сентября 2019 г.
Теперь начнутся наладка оборудования и ходовые испытания
Новости Новосибирска: Китайские музеи по выходным решили работать допоздна

Китайские музеи по выходным решили работать допоздна

25 Сентября 2019 г.
Посетить музей на площади Тяньаньмэнь в субботу можно будет до 21:00
Новости Новосибирска: Контроль в новом аэропорту китайской столицы будет быстрым и удобным

Контроль в новом аэропорту китайской столицы будет быстрым и удобным

24 Сентября 2019 г.
В Дасине установлено новейшее оборудование
Новости Новосибирска: В Китае ожидают небывалый урожай зерна

В Китае ожидают небывалый урожай зерна

23 Сентября 2019 г.
Посевные площади сои выросли, а риса и кукурузы - сократились
Новости Новосибирска: Китайская Shanghai Pharmaceuticals создала СП с российским «Биокадом»

Китайская Shanghai Pharmaceuticals создала СП с российским «Биокадом»

20 Сентября 2019 г.
Уставный капитал новой компании составил $400 млн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский минстрой выступит учредителем фонда защиты прав дольщиков

Новосибирский минстрой выступит учредителем фонда защиты прав дольщиков

26 Сентября 2019 г.
Издано постановление о создании новой некоммерческой организации
Новости Новосибирска: Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой

27 Сентября 2019 г.
Бракосочетание состоялось в Москве
Новости Новосибирска: В Республике Алтай состоится конкурс сказителей

В Республике Алтай состоится конкурс сказителей

25 Сентября 2019 г.
Мастера горлового пения выступят в Национальном театре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356