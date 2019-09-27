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В Китае достроили компрессорную станцию для «Силы Сибири»

Главная Китай
Новосибирск
16:12 27 Сентября 2019
газ, китай, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай завершил строительство пограничной компрессорной станции №0 для приема газа с российского газопровода «Сила Сибири». Об очередном этапе проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Поставки «голубого топлива» по газопроводу «Сила Сибири» в КНР стартуют 1 декабря. По нему в КНР будет экспортироваться 38 млрд кубометров природного газа в течение 30 лет.

Общая протяженность китайского участка газотранспортной ветки составит 3 371 км, она берет свое начало в Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Строительство китайского участка газопровода началось в июне 2015 года, его полное введение в эксплуатацию запланировано на 2024 год.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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