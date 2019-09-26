В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль

В Шанхае прошла церемония спуска на воду первого китайского универсального десантного корабля (УДК) типа 075. Он обладает значительными возможностями для осуществления морских десантных операций и выполнения разных других задач, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Согласно плану, далее будут проводиться работы по наладке аппаратуры, постановке на якорь, а также ходовые испытания корабля.

Длина универсального десантного корабля типа 075 составляет 250 м, ширина – 30 м, водоизмещение достигает около 40 тыс. т. Он сравним с американскими универсальными десантными кораблями типа Wasp, водоизмещение которых составляет 40,5 тыс. т. Китайский корабль считается одним из крупнейших существующих УДК.

Военный эксперт в интервью газете «Хуаньцю шибао» заявил: «Модель УДК типа 075 благодаря своему уникальному дизайну, особой погрузке, мощной маневренной боеспособности стала неотъемлемой силой в современной войне на море, в особенности в высадке на остров и ведении боевых действий на островных территориях. Однако из-за сложного дизайна, комплексных технических требований и высокой стоимости, УДК стал крупным надводным кораблем, который лишь уступает авианосцу по сложности строительства».

В настоящее время немногие страны мира имеют в своем распоряжении УДК, в их числе США, Франция, Великобритания, Испания, Япония и Республика Корея. Однако такими УДК, как китайский 075, обладают лишь КНР и США.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»