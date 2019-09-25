Китайские музеи по выходным решили работать допоздна

Музеи по всему Китаю приняли решение работать допоздна по выходным. О новом графике их работы сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

В Пекине пионером в этом начинании стал Национальный музей на площади Тяньаньмэнь: он продлил часы работы по субботам с 17:00 до 21:00. Так же поступают многие музеи в Шанхае, на курортном острове Хайнань и в других регионах КНР. Более того, отдельные музеи решили ввести «ночные смены» в период пика посещаемости.

Сегодня в Китае работает 5 354 музея, вход в 4 743 из них – бесплатный. Для сравнения, в 1949 году, когда была образована КНР, в стране действовал лишь 21 музей.

Фото: сайт «Международного радио Китая»