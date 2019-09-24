24 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Контроль в новом аэропорту китайской столицы будет быстрым и удобным

Главная Китай
Новосибирск
16:13 24 Сентября 2019
китай, аэропорт, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В новом международном аэропорту Пекина Дасин завершены установка оборудования и укомплектование штата, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Это самый автоматизированный и интеллектуальный в стране воздушный хаб с усовершенствованной системой таможенного оформления, которая позволит пассажирам быстрее и удобнее проходит таможенный контроль.

К настоящему времени в новом аэропорту уже завершилось тестирование оборудования по таможенному оформлению и проверке, процесс въезда и выезда упрощен. При выезде из страны применяется рабочая модель «таможня + проверка, одноразовый осмотр», пассажирам лишь нужно сдать багаж и пройти один досмотр.

В терминале для въезда в страну установлено более 30 единиц передового интеллектуального оборудования по карантинному надзору и досмотру, которые измеряют температуру пассажиров, проверяют их на наличие радиоактивных веществ, распознают лица, собирают информацию о въезжающих в страну людях. Требуется всего лишь несколько секунд для сбора необходимых сведений.

В недалеком будущем ожидается, что сократится время и в досмотре багажа. Раньше после получения багажа пассажирам необходимо было проходить через каналы таможенного контроля, на одного пассажира приходилось от пяти до семи минут. В международном аэропорту Дасин впервые в зоне досмотра багажа будет использовано новое высокоскоростное оборудование по проверке, таким образом, время ожидания пассажиров сократится на половину. Традиционный контроль на месте будет полностью заменен «преждевременным и выборочным осмотром».

Работники таможни аэропорта Дасин отметили, что если в багаже пассажиров нет запретных веществ, для получения и сдачи багажа можно проходить через экспресс-канал, таким образом можно будет избежать очереди, досмотра и ожидания.

19 сентября на станции Цаоцяо городского метрополитена официально началась продажа билетов на воздушные перевозки и метро. Пассажиры могут напрямую регистрироваться на внутренние и международные рейсы, а также сдавать багаж на этой станции. После регистрации пассажиры с посадочным талоном и «сквозным» билетом могут напрямую отправляться в терминал для ожидания посадки.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае ожидают небывалый урожай зерна

В Китае ожидают небывалый урожай зерна

23 Сентября 2019 г.
Посевные площади сои выросли, а риса и кукурузы - сократились
Новости Новосибирска: Китайская Shanghai Pharmaceuticals создала СП с российским «Биокадом»

Китайская Shanghai Pharmaceuticals создала СП с российским «Биокадом»

20 Сентября 2019 г.
Уставный капитал новой компании составил $400 млн
Новости Новосибирска: Китай организует туры в Антарктиду

Китай организует туры в Антарктиду

19 Сентября 2019 г.
Туристы смогут посетить станцию «Чанчэн»
Новости Новосибирска: На севере Китая формируется зона свободной торговли

На севере Китая формируется зона свободной торговли

18 Сентября 2019 г.
В Харбине началось строительство индустриального парка
Новости Новосибирска: В китайский Диснейленд разрешили приносить свои продукты

В китайский Диснейленд разрешили приносить свои продукты

17 Сентября 2019 г.
Посетителей парка возмущали высокие цены на питание
Новости Новосибирска: В Китае построили базу для беспилотного морского судна

В Китае построили базу для беспилотного морского судна

16 Сентября 2019 г.
Порт расположен в провинции Гуандун
Новости компаний
20/09
SIGMA переводит страхование в Сибири в цифровой режим
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Котятам алтайского ирбиса дали имена из сказки Андерсена

Котятам алтайского ирбиса дали имена из сказки Андерсена

22 Сентября 2019 г.
Фотоловушка впервые зафиксировала их в 2017 году
Новости Новосибирска: В Новосибирске енотов позвали к столу

В Новосибирске енотов позвали к столу

19 Сентября 2019 г.
В городе открылось первое енотокафе
Новости Новосибирска: Пассажир авиакомпании «Сибирь» получил компенсацию за испорченный багаж

Пассажир авиакомпании «Сибирь» получил компенсацию за испорченный багаж

23 Сентября 2019 г.
Проверку обстоятельств инцидента провела транспортная прокуратура
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356