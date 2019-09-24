Контроль в новом аэропорту китайской столицы будет быстрым и удобным

В новом международном аэропорту Пекина Дасин завершены установка оборудования и укомплектование штата, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Это самый автоматизированный и интеллектуальный в стране воздушный хаб с усовершенствованной системой таможенного оформления, которая позволит пассажирам быстрее и удобнее проходит таможенный контроль.

К настоящему времени в новом аэропорту уже завершилось тестирование оборудования по таможенному оформлению и проверке, процесс въезда и выезда упрощен. При выезде из страны применяется рабочая модель «таможня + проверка, одноразовый осмотр», пассажирам лишь нужно сдать багаж и пройти один досмотр.

В терминале для въезда в страну установлено более 30 единиц передового интеллектуального оборудования по карантинному надзору и досмотру, которые измеряют температуру пассажиров, проверяют их на наличие радиоактивных веществ, распознают лица, собирают информацию о въезжающих в страну людях. Требуется всего лишь несколько секунд для сбора необходимых сведений.

В недалеком будущем ожидается, что сократится время и в досмотре багажа. Раньше после получения багажа пассажирам необходимо было проходить через каналы таможенного контроля, на одного пассажира приходилось от пяти до семи минут. В международном аэропорту Дасин впервые в зоне досмотра багажа будет использовано новое высокоскоростное оборудование по проверке, таким образом, время ожидания пассажиров сократится на половину. Традиционный контроль на месте будет полностью заменен «преждевременным и выборочным осмотром».

Работники таможни аэропорта Дасин отметили, что если в багаже пассажиров нет запретных веществ, для получения и сдачи багажа можно проходить через экспресс-канал, таким образом можно будет избежать очереди, досмотра и ожидания.

19 сентября на станции Цаоцяо городского метрополитена официально началась продажа билетов на воздушные перевозки и метро. Пассажиры могут напрямую регистрироваться на внутренние и международные рейсы, а также сдавать багаж на этой станции. После регистрации пассажиры с посадочным талоном и «сквозным» билетом могут напрямую отправляться в терминал для ожидания посадки.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»