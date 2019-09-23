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В Китае ожидают небывалый урожай зерна

Главная Китай
Новосибирск
14:41 23 Сентября 2019
китай, зерно, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Китае в этом году, как ожидается, будет собран небывалый урожай зерна. Это произойдет при условии, если не будет серьезных стихийных бедствий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Прогноз сделал официальный представитель министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая. В этом году посевные площади сои в стране увеличились на 10 млн му (около 666,7 тыс. га). Одновременно площади для выращивания риса и кукурузы продолжали уменьшаться, что продемонстрировало улучшение структуры производства зерна.

Производство зерна также осуществлялось более экологично. В этом году 30 млн му (2 млн га) земли простояло под паром, при этом повсеместно в стране на фоне сокращения использования химических удобрений и пестицидов росло применение органических удобрений. Качество пшеницы и риса также улучшилось в этом году.

Объем производства зерна в Китае в 2018 году составил 657,89 млн т, что на 3,71 млн т, или на 0,6% меньше, чем в 2017-м.

Фото: pixabay.com

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