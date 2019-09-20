Китайская Shanghai Pharmaceuticals создала СП с российским «Биокадом»

Китайская компания Shanghai Pharmaceuticals и российская фармкомпания «Биокад» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились учредить предприятие на совместном капитале SPH-BIOCAD (HK) Limited, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

По сообщению Shanghai Pharmaceuticals, уставной капитал СП составляет $400 млн. Дочерняя компания Shanghai Pharmaceuticals SPH PB выделила $200,4 млн, получив 50,1% акций СП. Дочернее предприятие «Биокад» в Сянгане BIOCAD HK - $29,94 млн. Оно также предоставит постоянные и исключительные права в Китае (включая материковый Китай, Сянган, Аомэнь и Тайвань) на разработку, производство и коммерциализацию шести собственных биофармацевтических продуктов: бевацизумаба, трастазумаба, адалимумаба, оригинальных препаратов нетакимаба и пролголимаба, а также одного оригинального препарата, находящегося в стадии доклинических исследований. В распоряжении «Биокад» находятся 49,9% акций.

Кроме шести продуктов, стороны договорились рассматривать СП в качестве единственной платформы в КНР, развивать ресурсные преимущества, в частности в области разработки продукции, регистрации, бережливого производства и маркетинга. Кроме этого, стороны готовы разворачивать всестороннее стратегическое взаимодействие в новых научно-исследовательских и инновационных проектах в области клеточной терапии и вакцин, продолжать разрабатывать и развивать линию биоинновационных продуктов.

Президент Shanghai Pharmaceuticals Цзо Минь отметил, что сотрудничество с российской компанией «Биокад» является важным шагом в ускорении освоения области медицины. Выбранные шесть продуктов являются передовыми в этой сфере, обладают обширными рыночными перспективами, а также совмещают в себе преимущества обеих сторон в исследованиях, инновациях и маркетинге.

Основатель и главный исполнительный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов отметил, что с момента основания компании эта крупнейшая международная сделка.

Фото: pixabay.com