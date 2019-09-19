Китай организует туры в Антарктиду

Туристы смогут посетить китайскую научно-исследовательскую антарктическую станцию «Чанчэн» («Великая стена»). Министерство природных ресурсов КНР начало принимать заявки на поездки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Совсем скоро китайские туристы смогут своими глазами увидеть красоту Антарктики. Согласно установленным министерством правилам, заявки пока могут подать лишь организации, учреждения и предприятия. Они принимаются только с 15 по 30 сентября.

Станция Чанчэн – первая китайская станция в Антарктике. Она была открыта 20 февраля 1985 года. Помимо антарктической красоты в этом маленьком научном городке туристы смогут посетить различные лаборатории – биологическую, геологическую, геоморфологическую, геофизическую и т. д. Эксперты полагают, что уже в 2022-2023 годы Китай обгонит США и станет лидером туристических услуг в Антарктике.

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