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На севере Китая формируется зона свободной торговли

Главная Китай
Новосибирск
11:33 18 Сентября 2019
торговля, китай, зона
Автор: Sibnovosti.ru
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Пилотная зона свободной торговли (ЗСТ) в провинции Хэйлунцзян в северо-восточном Китае вышла на стадию формирования, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Самая северная китайская ЗСТ состоит из трех частей - Харбинской, Хэйхэской и Суйфэньхэской.

В Харбине стартовали первые крупные проекты. Шэньчжэньский индустриальный парк, к строительству которого приступили в начале сентября, будет полностью расположен в пределах данной части ЗСТ. Всего технопарк займет площадь 26 кв. км.

Он должен способствовать заимствованию передовой управленческой концепции и рыночных механизмов, хорошо зарекомендовавших себя в первой китайской специальной экономической зоне. В технопарке будут стремиться к созданию четырех индустриальных кластеров - в области информационных технологий нового поколения, новых материалов, «умного» производства и современных услуг.

Началось строительство центра международной торговли Харбин - Северо-Восточная Азия - первого в харбинской части ЗСТ крупного выставочно-конференционного комплекса. Его планируется превратить в «торговый порт глобального значения», который будет обслуживать комбинированный коммерческий, финансовый, научно-технический и выставочный кластер.

8 сентября в хэйхэской части ЗСТ официально открылся филиал Банка Китая - первое в провинции Хэйлунцзян банковское учреждение, призванное обслуживать зону свободной торговли в качестве платформы взаимодействия банка и правительства, банка и бизнеса, банка и банка.

В стороне не остается и Суйфэньхэ. Недавно состоялось рабочее совещание, на котором шла речь о продвижении строительства суйфэньхэской части ЗСТ. Отмечалось, что преимущества города на китайско-российской границе должны быть активно использованы для выработки опыта и моделей, которые можно было бы внедрить по всей стране.

Кроме того, на совещании было решено приложить все усилия для того, чтобы уже до конца сентября начал действовать универсальный центр обслуживания ЗСТ.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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