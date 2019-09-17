В китайский Диснейленд разрешили приносить свои продукты

Диснейленд в Шанхае разрешил посетителям приносить свои продукты и напитки в парк. Ранее запрет на это вызвал широкое обсуждение в китайском обществе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Как пояснил старший вице-президент по операциям Диснейленда Шанхая Эндрю Болштейн, гости парка теперь могут пронести в парк продукты питания и напитки для собственного употребления. Но только в том случае, если они не требуют разогрева, обработки, охлаждения или температурного контроля, а также не источают резкий запах. Он пообещал, что парк улучшит меры по проверке безопасности в отношении посетителей, чтобы минимизировать неудобства для них.

Запрет проносить продукты питания в шанхайском Диснейленде действовал с ноября 2017 года. В парк запрещалось приносить любые продукты питания и закуски, разрешалось только брать с собой напитки в бутылках объемом менее 600 мл. Этот запрет и высокие цены на питание в парке неоднократно вызывали жалобы у посетителей. В марте этого года один студент юридического факультета подал в суд на Диснейленд Шанхая после того, как ему отказали во входе в парк с закусками.

Фото: сайт «Международного радио Китая»