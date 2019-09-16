В Китае построили базу для беспилотного морского судна

В городе Чжухай провинции Гуандун завершено строительство морского научно-технического порта Сяншань. Он будет введен в эксплуатацию к концу этого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru ссылкой на «Жэньминь жибао».

Сяншань является первой в Китае исследовательской и испытательной базой для беспилотного судна. Кроме того, порту отведена роль платформы общего технического обслуживания для испытания, исследования и разработки морского оборудования в провинции Гуандун, Сянгане и Аомэни.

Площадь базы составит 54 тыс. кв. м, а инвестиции в проект – около 380 млн юаней. Она построена на двухэтажном судне. Это один из важных инфраструктурных проектов в регионе «Большого залива» (Гуандун-Сянган-Аомэнь). База включает в себя лабораторию, испытательный бассейн, морскую испытательную зону и прочие объекты для восьми больших и 108 малых испытательных проектов.

Кроме того, база привлекает высокотехнологичные производства в сфере информационных технологий, «умного» оборудования и новых материалов. Это позволит ей стать базой научно-технических инноваций для этого региона.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»