Китайская компания H3C объявила о начале работы в России

H3C объявила о начале работы в России. Это одна из ведущих китайских компаний в сфере цифровых решений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru ссылкой на «Международное радио Китая».

В компании отмечают, что одна из ее задач – содействовать цифровой трансформации российской экономики.

«Наша компания готова осуществлять долгосрочные инвестиции и создавать устойчивые взаимовыгодные партнерства на российском рынке для поддержки цифровой трансформации всех секторов промышленности и бизнеса и ускоренной реализации потенциала развития российской цифровой экономики», - заявил гендиректор Н3С Тони Юй.

В компании подчеркнули, что намереваются конкурировать с другими игроками на российском рынке за счет собственного опыта, который насчитывает более 30 лет, и потенциала по разработке цифровых инфраструктурных продуктов. Они предназначены для облачных вычислений, больших данных, межсетевого взаимодействия, информационной безопасности, интернета вещей, искусственного интеллекта и связи 5G.

«Мы планируем создавать здоровую конкуренцию на российском рынке наряду с другими компаниями. У нас есть большая уверенность в организации сетевой инфраструктуры предприятий. Наша компания занимает передовую позицию в этой области. Это дает нам уверенность в том, что в России у нас все получится», - сказал старший вице-президент компании Гэри Хуан.

Он добавил, что Н3C рассчитывает оказаться для России в тройке лидеров по поставке продукции для информационно-коммуникационных технологий.

Фото: сайт Н3C