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В КНР одобрили применение искусственного сердца

Главная Китай
Новосибирск
13:50 12 Сентября 2019
медицина, китай, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай санкционировал использование первого в стране искусственного сердца, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Об этом стало известно в ходе пресс-конференции представителей комитета по экономике и информатизации, а также управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Чунцина.

10 сентября имплантируемая вспомогательная желудочковая система чунцинской компании «Юнжэньсинь» Evaheart I была официально ратифицирована государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для дальнейшего применения.

Искусственное сердце «Юнжэньсинь» – научно-технологический продукт, спроектированный и разработанный Институтом по исследованию медицинских технологий, который контролируется японской корпорацией Hi-Lex. Этот продукт начал применяться в Японии в 2011 году, продемонстрировал положительный клинический эффект. Он получил лицензию IDE в США и сертификат CE в Европе.

В 2013 году компания «Юнжэньсинь» ввезла проект из Японии. В 2014-м в Чунцине было создано предприятие на китайско-японском капитале для проведения совместных исследований и разработок.

Фото: pixabay.com

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