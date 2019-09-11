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Отдых граждан Китая становится более разнообразным

Главная Китай
Новосибирск
13:19 11 Сентября 2019
отдых, китай, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Китая все более разнообразно проводят свой досуг, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Такой вывод сделан на основе опроса жителей 10 китайских городов, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу

Итоги исследования подведены в докладе, опубликованном Китайской академией туризма. В нем отмечается, что основанный на потреблении досуг является основным выбором. На него приходится 40% от общего количества вариантов, и к нему относятся магазины, рестораны и косметические процедуры.

Путешествия стали одним из основных вариантов для проведения отдыха, около 30% респондентов предпочитают путешествовать в свободное время. Доля поездок на средние и короткие расстояния заметно возросла, говорится в докладе. На культурные, спортивные и фитнес-мероприятия приходится 20% досуга горожан.

В то же время в докладе отмечается, что городские и сельские жители по-прежнему испытывают нехватку свободного времени. В среднем, у них два-четыре часа свободного времени ежедневно. Более трети опрошенных городских жителей работают более девяти часов в будние дни. В докладе предлагается приложить больше усилий для обеспечения оплачиваемого отпуска и повышения качества отдыха.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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