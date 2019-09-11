Отдых граждан Китая становится более разнообразным

Жители Китая все более разнообразно проводят свой досуг, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая». Такой вывод сделан на основе опроса жителей 10 китайских городов, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу

Итоги исследования подведены в докладе, опубликованном Китайской академией туризма. В нем отмечается, что основанный на потреблении досуг является основным выбором. На него приходится 40% от общего количества вариантов, и к нему относятся магазины, рестораны и косметические процедуры.

Путешествия стали одним из основных вариантов для проведения отдыха, около 30% респондентов предпочитают путешествовать в свободное время. Доля поездок на средние и короткие расстояния заметно возросла, говорится в докладе. На культурные, спортивные и фитнес-мероприятия приходится 20% досуга горожан.

В то же время в докладе отмечается, что городские и сельские жители по-прежнему испытывают нехватку свободного времени. В среднем, у них два-четыре часа свободного времени ежедневно. Более трети опрошенных городских жителей работают более девяти часов в будние дни. В докладе предлагается приложить больше усилий для обеспечения оплачиваемого отпуска и повышения качества отдыха.

Фото: сайт «Международного радио Китая»