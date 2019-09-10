10 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Китай построил первый полярный круизный лайнер

Главная Китай
Новосибирск
14:32 10 Сентября 2019
китай, судно, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Первый полярный круизный лайнер китайского производства сдан заказчику. Им стала американская компания SunStone Ships, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Церемония передачи состоялась в Хаймэне в провинции Цзянсу в Восточном Китае. Лайнер, которому дали название Greg Mortimer, был построен судостроительной компанией China Merchants Group. Длина экспедиционного судна составляет 104,4 м, ширина - 18,4 м, максимальная скорость хода - 16,3 узла. Оно имеет 135 кают и рассчитано на 254 человека.

Строительство Greg Mortimer велось с марта 2018 года. Лайнер был передан заказчику на два месяца раньше оговоренного срока.

SunStone сдала новый лайнер в аренду австралийской компании полярных экспедиций, которая вскоре отправит его в 12-дневное путешествие к Антарктиде. Всего SunStone заказала у китайской компании 10 круизных лайнеров.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Китае уловили загадочные сигналы из дальнего космоса

В Китае уловили загадочные сигналы из дальнего космоса

9 Сентября 2019 г.
Открытие сделано с помощью гигантского сферического радиотелескопа
Новости Новосибирска: Компания China Mobile покрывает Китай сетью станций 5G

Компания China Mobile покрывает Китай сетью станций 5G

6 Сентября 2019 г.
Они расположены в 52 ключевых городах страны
Новости Новосибирска: Туристические зоны Китая свяжет высокоскоростная железная дорога

Туристические зоны Китая свяжет высокоскоростная железная дорога

5 Сентября 2019 г.
Завершена укладка рельсовых путей на дороге Чэнду - Гуйян
Новости Новосибирска: Доля крестьян в населении Китая сократилась вдвое за 70 лет

Доля крестьян в населении Китая сократилась вдвое за 70 лет

4 Сентября 2019 г.
Сейчас она составляет 40,42%
Новости Новосибирска: В Китае растет популярность онлайновых платформ для благотворительности

В Китае растет популярность онлайновых платформ для благотворительности

3 Сентября 2019 г.
В 2018 году через них перечислили около $442 млн
Новости Новосибирска: Китай запустил два спутника с ракетой-носителем «Куайчжоу-1А»

Китай запустил два спутника с ракетой-носителем «Куайчжоу-1А»

2 Сентября 2019 г.
Один из них разработан частной компанией
Новости компаний
09/09
Керамогранит как универсальный материал
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Доел суп и ушел»: медведь прогнал туристов из алтайского заповедника

«Доел суп и ушел»: медведь прогнал туристов из алтайского заповедника

10 Сентября 2019 г.
Семейной паре из Тюмени пришлось спасаться бегством
Новости Новосибирска: Олег Хорохородин избран главой Республики Алтай

Олег Хорохородин избран главой Республики Алтай

9 Сентября 2019 г.
Врио руководителя региона набрал 58,8% голосов
Новости Новосибирска: Певица Пелагея: «Моя доченька не хочет слышать от меня колыбельные»

Певица Пелагея: «Моя доченька не хочет слышать от меня колыбельные»

6 Сентября 2019 г.
Пелагея Ханова в интервью TV BRICS рассказала о себе, своей семье и музыке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356