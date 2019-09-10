Китай построил первый полярный круизный лайнер

Первый полярный круизный лайнер китайского производства сдан заказчику. Им стала американская компания SunStone Ships, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».

Церемония передачи состоялась в Хаймэне в провинции Цзянсу в Восточном Китае. Лайнер, которому дали название Greg Mortimer, был построен судостроительной компанией China Merchants Group. Длина экспедиционного судна составляет 104,4 м, ширина - 18,4 м, максимальная скорость хода - 16,3 узла. Оно имеет 135 кают и рассчитано на 254 человека.

Строительство Greg Mortimer велось с марта 2018 года. Лайнер был передан заказчику на два месяца раньше оговоренного срока.

SunStone сдала новый лайнер в аренду австралийской компании полярных экспедиций, которая вскоре отправит его в 12-дневное путешествие к Антарктиде. Всего SunStone заказала у китайской компании 10 круизных лайнеров.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»