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В Китае уловили загадочные сигналы из дальнего космоса

Главная Китай
Новосибирск
17:33 9 Сентября 2019
космос, китай, сигнал
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайские астрономы обнаружили многократные быстрые радиовспышки (FRB) - таинственные сигналы, предположительно полученные от источника на расстоянии около 3 млрд световых лет от Земли. Открытие сделано с помощью созданного Китаем сферического радиотелескопа с пятиcотметровой апертурой (FAST), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

Быстрые радиовсплески - самые яркие вспышки во Вселенной. Они длятся обычно всего несколько миллисекунд, и пока нет внятного объяснения их происхождения.

Китайские ученые установили высокочувствительный серверный терминал FRB на 19-лучевой приемник на радиотелескопе FAST и использовали его для наблюдения источника под названием FRB121102. В результате, с конца августа до начала сентября 2019 года было обнаружено около 100 многократных вспышек.

Серверный терминал FRB на радиотелескопе FAST имеет высокоэффективную возможность обнаруживать импульсы в реальном времени и может следить за этим. По словам исследователей, данный терминал сыграет важную роль в открытии новых FRB. Учитывая важность этого источника FRB и его очевидное активное состояние в настоящее время, радиотелескоп FAST продолжит проводить мониторинг. Китайские астрономы рекомендовали коллегам из других стран проводить больше наблюдений на своих объектах.

Фото: pixabay.com

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