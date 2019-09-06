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Компания China Mobile покрывает Китай сетью станций 5G

Главная Китай
Новосибирск
11:10 6 Сентября 2019
китай, связь, города
Автор: Sibnovosti.ru
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Китайский телекоммуникационный гигант China Mobile построил более 20 тыс. базовых станций связи 5G. Они расположены в 52 ключевых городах страны, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая».

К концу 2019 года China Mobile планирует предоставлять коммерческие услуги связи 5G более чем в 50 китайских городах. Компания сообщила о намерении инвестировать 24 млрд юаней ($3,39 млрд) в ускоренное строительство сети 5G почти в 300 китайских городах. К настоящему времени China Mobile уже оборудовала более 3,5 тыс. базовых станций в Пекине и строит новые.

По словам первой пекинской пользовательницы 5G Юй Сяохун, эта связь обеспечивает более высокую скорость потокового видео и электронных платежей.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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