Туристические зоны Китая свяжет высокоскоростная железная дорога

В Китае завершена укладка рельсовых путей новой высокоскоростной железной дороги, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». Она соединит города Чэнду в провинции Сычуань и Гуйян в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны.

О завершении очередного этапа работ сообщила строительная компания, реализующая проект. Проходя через горную местность, железная дорога соединяет ряд туристических достопримечательностей. В их числе, водопад Хуангошу, гора Эмэйшань и статуя Большой Будда Лэшань.

По данным «Китайской железнодорожной корпорации», проектная скорость движения по этой железной дороге протяженностью 632 км составляет 250 км/ч. Работы были начаты в 2013 году. Участки железной дороги в Сычуани уже введены в эксплуатацию, а вся линия будет построена к концу этого года.

По данным Государственного статистического управления КНР, по состоянию на конец 2018 года общая протяженность железных дорог Китая, находящихся в эксплуатации, достигла 131 тыс. км, что в пять раз выше, чем в 1949 году. При этом протяженность высокоскоростных железных дорог превысила 29 тыс. км, составив более двух третей от общемирового показателя.

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