Доля крестьян в населении Китая сократилась вдвое за 70 лет

Доля сельских жителей в общей численности населения Китая сократилась примерно на 50% за время, прошедшее после образования КНР. В этом году республика отметит свое 70-летие, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

По данным Государственного статистического управления Китая, если в 1949 году эта доля составляла 89,36%, то в 2018 году она сократилась до 40,42%.

«Большая часть сельских рабочих сил была переведена в несельскохозяйственные секторы, что не только способствовало быстрому и устойчивому развитию национальной экономики, но и повысило модернизацию в сельском хозяйстве и уровень жизни сельского населения», - сказал профессор университета Тунцзи Чэн Гоцян.

По данным МРК, министерство финансов Китая выделило 30 млрд юаней ($4,18 млрд), чтобы помочь сельским жителям перебраться в города в процессе недавнего урбанизационного скачка.

Фото: сайт «Международного радио Китая»