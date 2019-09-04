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Доля крестьян в населении Китая сократилась вдвое за 70 лет

Главная Китай
Новосибирск
13:16 4 Сентября 2019
китай, население, сокращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Доля сельских жителей в общей численности населения Китая сократилась примерно на 50% за время, прошедшее после образования КНР. В этом году республика отметит свое 70-летие, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Международное радио Китая» (МРК).

По данным Государственного статистического управления Китая, если в 1949 году эта доля составляла 89,36%, то в 2018 году она сократилась до 40,42%.

«Большая часть сельских рабочих сил была переведена в несельскохозяйственные секторы, что не только способствовало быстрому и устойчивому развитию национальной экономики, но и повысило модернизацию в сельском хозяйстве и уровень жизни сельского населения», - сказал профессор университета Тунцзи Чэн Гоцян.

По данным МРК, министерство финансов Китая выделило 30 млрд юаней ($4,18 млрд), чтобы помочь сельским жителям перебраться в города в процессе недавнего урбанизационного скачка.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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